Fenerbahçe yönetiminde yer alacak mı? Mahmut Uslu'dan iddialara yanıt!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:32

Güncelleme: 19.05.2024 - 10:32

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Beyaz TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mahmut Uslu, "Seçim Fenerbahçe taraftarına hayırlı olsun. Aziz Yıldırım, seçimden sonra çok rahatladı. İşler kötü gittiği için tekrar bu işe soyundu'' dedi.

''Yönetimde olacak mısınız?'' şeklinde gelen soruyu cevaplayan Mahmut Uslu, "Biz yönetimde olsak da olmasak da her zaman Aziz bey ile birlikteyiz. Yönetimde olup olmamamız önemli değil. Biz hep beraberiz. Biz son 6 senede de Fenerbahçe lehine çok şey yaptık ama kimse onları anlamıyor. Ben haftada 1-2 kere federasyona çay, kahve içmeye gidiyordum. Onlara baskı yapıyordum. Yöneticilerin federasyona baskı yapması lazım. Burası İsveç, Almanya değil" ifadelerini kullandı.

''KUPAYI DA ALIRDI LİGDE ŞAMPİYON DA OLURDU''

Sözlerine devam eden Mahmut Uslu, mevcut yönetimi eleştirerek, ''Normalde Fenerbahçe'de başkan kim olursa olsun ortalaması 3 senede bir şampiyonluktu. Son 4 senede Aziz bey şampiyon olmadı ama rakamlara bakarsanız 3 senede bir şampiyon olunuyordu. O zamanlar VAR gibi şeyler yoktu. Bizim 2-3 tane şampiyonluğumuz bariz hakem kararlarıyla gitti. Rize'de kurşun yedik. Trabzon'da arabalar devrildi. Bütün bu anlatılanlar bizim dönemimizde oldu. Bizden sonra bir şey olmadı. Trabzon maçından sonra şampiyonluğu kaybettik. O maçtan sonra biz tam tersi hareket edip iyi bir yönetim yapsaydık farklı olurdu. Ayakta kalsaydık gidip Süper kupayı da alırdık, şampiyon da olurduk. Bu kadar net söylüyorum. Bu inancı verirseniz hava gelir. İnancı vermezseniz hava gelmez. 'Ben olursam Fenerbahçe şampiyon olamaz' derse başkan o işte hava kalmaz" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ile ilgili konuşan Mahmut Uslu, "Ümidim var. Niye olmasın? Fenerbahçelilerin her zaman ümidi var. Biz de son maçlarda çok şampiyonluk kaybettik. Bize belki başka tezgahlar oldu ama Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı devam ediyor hala" dedi.

''MOURİNHO BANA DA SÜRPRİZ OLDU''



Mahmut Uslu, mevcut yönetimin transferlerini eleştirerek, ''İlk 2-3 senede transferler çok kötüydü. Kazma bir Brezilyalımız vardı, İsviçre'den hiç duyulmamış daha kazma bir adamı getirdiler, daha da kötü oyuncu. En iyi 10 numaramızı yolladılar. İlk 3 senede büyük yanlış yaptılar" sözlerini sarf etti.

Son olarak Aziz Yıldırım'ın vaadi olan Mourinho hakkında da konuşan Uslu, konuşmasını şöyle noktaladı:

''Mourinho bana da çok sürpriz oldu. Konuştukları zaman beni de aradılar, ben inanamadım. Daha evvel bizim hayal ettiğimiz biriydi. 2004-2005 yılında Galatasaray ile maça gelmişlerdi. Orada gayriresmi olarak sohbetim de olmuştu. Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor. 2004'lerden beri Fenerbahçe'yi bilir. Mourinho gelirse beraberinde iyi oyuncular da gelir, takımdan gitmek isteyenler de gitmez."