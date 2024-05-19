Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için... Süper Lig'de yılın derbisi!

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesi saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:19
Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için... Süper Lig'de yılın derbisi!
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Süper Lig’in 37. haftası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda şampiyonluk yolundaki dev bir derbiye sahne olacak.

Galatasaray, Rams Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETECEK 

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’yi yenmesi veya sahadan 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ı mağlup etmesi halinde iki takım arasındaki puan farkı 3’e inecek ve şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek.

ALİ KOÇ RAMS PARK'TA

Sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Becao ile sakat İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci derbide forma giyemeyecek, Serdar Aziz’in durumu bugün netlik kazanacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetiminin, derbiyi statta izlemesi bekleniyor. Mücadeleyi 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar deplasman tribününde takip edecek.

İşte iki takımın derbideki muhtemel 11’leri:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Tadic, Cengiz, Szymanski, Dzeko.

AZ GOL YİYOR, ÇOK ATIYOR

Sarı-kırmızılılar bu sezon ligdeki 36 maçta kalesinde 24 gol gördü. Galatasaray, bu performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe ligde rakip filelere 92 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, ligde en çok gol atan takım. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 18 maça çıktı. Lig tarihinin en iyi dış saha performansına imza atan sarı-lacivertliler, 15 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken mağlubiyet yüzü görmedi.

İki takım arasındaki rekabette bugün 400. randevuya çıkılacak. Fenerbahçe’nin galibiyetlerde 148-128, gol sayısında da 540-497 üstünlüğü bulunuyor. Lig maçlarında Fenerbahçe 52, Galatasaray 37 galibiyet aldı.


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