Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber!
Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de milli oyuncu Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile oynayacağı kader derbisi öncesi sakatlık gelişmesi yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin 15 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 lig maçına çıkan Cengiz Ünder, 9 gol atıp 3 asist yaptı.
26 yaşındaki mili yıldız son 7 lig maçının yalnızca 3'ünde forma giyebildi.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de derbi maç öncesi Rodrigo Becao da cezası sebebiyle oynayamayacak.
İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek de sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.
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