Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de milli oyuncu Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:11
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile oynayacağı kader derbisi öncesi sakatlık gelişmesi yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin 15 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 lig maçına çıkan Cengiz Ünder, 9 gol atıp 3 asist yaptı.

26 yaşındaki mili yıldız son 7 lig maçının yalnızca 3'ünde forma giyebildi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de derbi maç öncesi Rodrigo Becao da cezası sebebiyle oynayamayacak.

İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek de sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek. 


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