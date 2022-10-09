Fenerbahçe yönetiminden Miguel Crespo kararı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de yönetimin, Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladığı iddia edildi.
Geçen sezonki yükselişini bu sezon da devam ettiren Miguel Crespo için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertli kurmaylar 2024 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Portekizli orta saha oyuncunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
30 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre, Crespo'nun yıllık 500 bin Euro olan maaşına zam yapılması ve sözleşmesinin de 2026 yılına uzatılması planlanıyor. Crespo'nun yeni maaşının 1 milyon Euro'nun üzerinde olacağı ayrıca yeni sözleşmede serbest kalma bedelinin de 30 milyon Euro olarak planlandığı ifade ediliyor.
GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon inanılmaz istatistikleriyle adeta göz kamaştırıyor. Son olarak AEK Larnaca maçında 51'de 50 isabetli pas atan Crespo, top kesme, top çalma, ikili mücadele gibi istatistiklerde de çok başarılı rakamlara imza atmıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar arda arda tekliflerin gelmesini beklediği Crespo'nun sözleşmesini uzatarak oyuncuyu garanti altında almayı olası bir transferde de kasayı doldurmayı hedefliyor.
Video Haberler
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
- Otomobile çarpan hafif ticari araç fırın girdi
- Oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçirdi
- 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti
- Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar
- Bu kürek çok akıllı
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
- Ünlü oyuncu feci kazada hayatını kaybetti
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Seçim güvenliği için alarm zilleri
- Netflix’in yeni dizisi, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi
- 'Kayıt altına aldığım 5 ölüm vardı!'
- 'Kimin malını çöp yapıyorsun?'
- Sadece izlemiyor, aynı zamanda...
- Eşi ile çocuğunu öldürdü, intihar etti
- 'Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir'