Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sait Yılmaz: Derdimiz Fenerbahçe'dir

26 Mart 2022 Cumartesi, 16:13

9 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı öncesi başkan adaylarından Sait Yılmaz, kamuoyuna açıklamada bulundu. Yılmaz, "Derdimiz, tasamız, sevdamız Fenerbahçe’dir ve Fenerbahçe’nin aydınlık geleceğini hep birlikte inşa etmektir" dedi.

Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"9 Nisan’da yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine az bir vakit kala iki başkan adayının kişisel sorunları nedeniyle kamuoyunda bir tartışma başlamıştır. Öncelikle bu kısır tartışmanın Fenerbahçe’nin ne geleceğine ne de bugün içinde bulunduğu duruma katkı sağlamayacağını belirtmek isterim. Aksine bu kişisel tartışmanın Yüksek Divan Kurulu üzerinden yapılması gerek Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, gerek kongre üyelerimizi, gerekse taraftarlarımızı ayrıştıracak ve Fenerbahçe’nin birliğine zarar verebilecektir.

Bu kısır tartışma, her 2 adayı da yıpratır, zarar görmelerine neden olur. Bunu hiçbir şekilde istemeyiz zira bizler Fenerbahçe’nin birliği ve bütünlüğünü temsil edecek ve edilmesini sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeliyiz.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeleri, kongre üyelerimiz ve taraftarlarımız bizden bunu beklemektedir.

Fenerbahçemiz hepimizin bildiği gibi belki de dünyada hiçbir spor kulübünün başına gelmemiş bir kumpas süreci yaşadı. 2010-2011 sezonunda anasının ak sütü gibi elde ettiği şampiyonluğun ardından Fenerbahçe, 3 Temmuz kumpasıyla FETÖ terör örgütünün saldırısına maruz kaldı. Aradan yıllar geçti, saldırılar bitmedi hatta takım otobüsü bile kurşunlandı. Camiamızın destansı mücadelesiyle bu saldırıların hepsi boşa çıkarıldı. Bunca saldırıyı, bunca kaotik olayı yaşamış bir camianın en son ihtiyacı olan şey kendi içinde yaşayacağı kısır çatışmalardır.

Burada ne için olduğumuzu, bu mücadeleyi ne için verdiğimizi kimsenin unutmaması gerekir. Derdimiz, tasamız, sevdamız Fenerbahçe’dir ve Fenerbahçe’nin aydınlık geleceğini hep birlikte inşa etmektir.

Biz bunun için varız ve bunun için yola çıktık!

Projelerimizle, fikirlerimizle ve enerjimizle Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nun daha aktif, daha yol gösterici bir hale bürünmesini sağlamak birinci önceliğimizdir.

Yüksek Divan Kurulu’nun görevi seçilmiş yönetim kurulundan rol çalmak, onların altını oymak değil yeri geldiğinde yol gösterici görevi üstlenmek ve arka çıkmaktır.

Biz Yüksek Divan Başkanlığı için oy kullanacak 4000 bin üyeyi de birer “Yüksek Divan Kurulu Başkanı” olarak görüyoruz. Her üyemizin görüşlerinden, tecrübelerinden faydalanacağımızın sözünü veriyoruz.

Yüksek Divan Kurulu’nun değişmeye ve gelişmeye ihtiyacı var. Değişimi, gelişimi ise ancak yıpranmamışlar ve bunu yapmaya enerjisi olanlar sağlayabilir.

Analizlerimizi yaptık, eksikleri tespit ettik, projelerimizi hazırladık.

Buradan herkese sesleniyorum kişisel kavgalarınızı bir kenara bırakın, Fenerbahçemize neler katabilirsiniz onları anlatın!

Çünkü başka FENERBAHÇE yok!"



