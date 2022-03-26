Önder Karaveli, Beşiktaş'ın Trabzonspor antrenmanını yerinde takip etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sergen Yalçın'dan koltuğu devralan ve daha sonra Valerien Ismael gelene kadar görevini sürdüren Önder Karaveli, idmanı yerinde takip etti.

AA
26 Mart 2022 Cumartesi, 15:02
Önder Karaveli, Beşiktaş'ın Trabzonspor antrenmanını yerinde takip etti
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen ve basın mensuplarına 20 dakikası açık olan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Taktik programın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Belinde ağrısı olan Josef de Souza çalışmaya katılmazken, Miralem Pjanic ise özel program dahilinde çalıştı. Sakatlıkları geçen Oğuzhan Özyakup ile Welinton Souza, takımla çalıştı.

Sergen Yalçın'ın ardından takımın teknik direktörlüğünü yapan Önder Karaveli de çalışmayı saha kenarında takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 28 Mart Pazartesi günü yapacağı çalışmayla devam edecek.



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