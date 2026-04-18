Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenleniyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dün akşam sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak liderlik fırsatını tepen Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran'ın toplantıda konuşma yapması bekleniyor.

Toplantının gündem maddeleri şöyle:

1. Saygı duruşu

2. İstiklal Marşı'nın okunması

3. Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın açılış konuşması

4. Yüksek Divan Kurulu üyeliğinde 40. 50. 60. ve 80. yılını dolduran üyelere plaketlerinin kulüp başkanı tarafından verilmesi.

5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

6. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları hakkında görüşme

8. Vefat eden üyelerin duyurulması

9. Yüksek Divan Kuruluna yeni katılan üyelerin duyurulması

10. Tüzüğün 55. maddesine göre sosyal tesislerden ve yüzme havuzlarından faydalanılmasında alınacak ücretlerin Yönetim Kuruluna tavsiye edilmesi

11. Kapanış

CANLI | FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI

10.47 | Yüksek Divan Kurulu üyeliğinde 40. 50. 60. ve 80. yılını dolduran üyelere plaketleri kulüp başkanı Sadettin Saran tarafından verildi. 100 yaşındaki Turan Yüksel, üyeliğinin 80. yılı dolayısıyla plaketini alırken ayakta alkışlandı.

AZİZ YILDIRIM SALONA GELDİ

10.44 | Şekip Mosturoğlu, konuşması sırasında, sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da toplantı salonuna geldiğini belirterek, kendisini “Hoş geldiniz başkanım” diyerek karşıladı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI

10. 35 | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Dün akşam aldığımız beraberliğin şampiyonluk yarışında ne anlama geldiğini biliyoruz. Hepimiz çok üzgünüz ve derin hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hala şampiyonluk şansımız matematiksel olarak devam ediyor olsa da ipler maalesef bizim elimizde değil. İnisiyatif dün gece itibariyle rakibimize geçmiş durumda."

"BU DURUMUN TEK SORUMLULUĞU 7 AYLIK YÖNETİMDE DEĞİL"

"Bu olumsuz sonuçların bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk bir kişiye, bir gruba indirgenemez. Ancak kabul edelim ki, yaşadıklarımız bu sezona has bir durum değildir. Bu durumun tek sorumluluğu 7 aydır görevde olan bu yönetimde değildir."

"FUTBOLDA ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ ŞART"

"Her sezon teknik kadro ve kadronun yapboz gibi değişmesi futbolda sık tekrarlanan başarısızlıkların temel nedenidir. Futbolda yıllardır süren bu yanlışların bir sonraki sezonda tekrarı ile doğruya ulaşılamayacağı görülmelidir. İstikrarlı bir kadro ve teknik adam ile kurulacak güçlü bir sistemde başarının değil, başarısızlıkların tesadüf olacağı görülecektir. Bu noktada, 'Bu istifa etsin, o gitsin.' yaklaşımının en hafif ifadesiyle kolaycılık olacağı aşikardır. Bizim için futbolda zihniyet değişikliği şarttır. Bu da anlık hisli kararlarla değil, başarısı kanıtlanmış sportif yaklaşım ve anlayışın futbola hakim kılınacağı yeni bir çalışma modeli ve sistemin kurulmasıyla mümkün olacaktır."