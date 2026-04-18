Eski hakemler Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Fofana'nın kırmızı kart görmesi gerekirdi'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

beIN Trio ekibi, maçın tartışmalı kararlarını yorumladı.

Dakika 27: Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: “Top Mithat'ın ayağından sekiyor. Sektikten sonra o pozisyon özelinde vücut koordinasyonuna göre doğal konumda. Dolayısıyla bu bir çarpmadır, penaltıdan bahsedemeyiz. Devam kararı doğru.”

Deniz Çoban: “Bunlar penaltı nasıl olmaz için gösterilecek bir pozisyon. Ayağından seken top doğal konumdaki eline geliyor. Devam kararı doğru.”

Bahattin Duran: "Doğal konumdaki eline geldiği için devam kararı doğru."

Dakika 45+3: Augusto'nun Kerem'e müdahalesi sonrası Sowe'un yerde kaldığı pozisyonda kararlar doğru mu?

Deniz Çoban: “Burada Kerem'in yüzüne müdahale var bana göre. Faul çalınabilir, hakem takdiridir. Kart olacağını düşünmüyorum orada kontrolsüz bir el teması yok. Devamında bir penaltı beklentisi var. Ben topa ayağını uzatan Çağlar'ın Sowe'dan önce topa vurduğunu görüyorum. Ben burada bir penaltı olduğunu düşünmüyorum. Hakemin devam kararını doğru buluyorum.”

Bülent Yıldırım: "Penaltı söz konusu değil, burada topla oynamayı başaran Çağlar. İlk pozisyonda da en fazla bir faul çıkar. İkinci sarı kartı düşünmem."

Bahattin Duran: “Topa önce uzanan kişinin Çağlar olduğu ve topa vurduğu çok net belli. Topla Çağlar oynamış, rakibe temas etmeden. Önceki pozisyon da dikkatsiz müdahaleden Kerem'e faul olmalıydı. Ben de sarı kartı düşünmem.”

Dakika 61: Samet Akaydin'in gördüğü ilk sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: “Tartışmasız bir sarı kart.”

Deniz Çoban: “Tartışmasız bir sarı kart.”

Bülent Yıldırım: “Tartışmasız bir sarı kart.”

Dakika 72: Samet Akaydin'in ikinci sarıdan kırmızı gördüğü pozisyonda karar doğru mu?

Bahattin Duran: “Tartışmasız ikinci sarı kart.”

Deniz Çoban: “Tartışmasız ikinci sarı kart.”

Bülent Yıldırım: “Tartışmasız ikinci sarı kart.”

Dakika 74: Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: “Hücum faulü bu kadar kolay çalmak iyice Türk futbolunu bozmaya başladı. Pozisyon benim için penaltı. Ne zaman faul olur? Yapılan müdahale bir oyuncunun yapacağı ikinci hamleyi engellerse bu fauldür. Talisca, topa vurmak değil kontrol etmek amacında. Taylan'ın aşağıdan gelen ayağı Talisca'ya vuruyor. Talisca'nın ikinci hamlesini bozuyor.”

Bülent Yıldırım: “Tartışmasız bir penaltı. Hakemin hücum faul kararını kınıyorum. Kimin kime vurduğunu çözemiyorsanız devam ettirin. VAR müdahalesi de çok gecikti.”

Bahattin Duran: “Çok net bir penaltı. Çok net kanıt var, VAR müdahalesi doğru.”

Dakika 90+8: Çaykur Rizespor'un ikinci golü öncesinde verilen faul kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: “Hakem pozisyonda sadece Oğuz'un elini görmüş ve yanılmış. Etki yok. Bahsettiğim alışkanlıkla faul verilmiş. Faule benzeyen hiçbir şey yok. Oğuz'un eli hiç rakipte kalmıyor. Kaleci oradan faul kullanmak için güzelce kendini bırakıyor. İşi garantiye almak için topu da alıyor. Faul falan yok, Fofana'nın kırmızı kart görmesi gerekirdi.”

Deniz Çoban: “30 haftadır bu kadar hücum faul çalınmayacağını söyledik. Burada faul göremedim. İtilmiş bir futbolcu böyle düşmez. Eli hissettiği anda bırakıyor. Bariz gol şansı da var. Bu bir faul ve kırmızı kart.”

Bahattin Duran: “Kesinlikle faul söz konusu değil. Basit faul de değil. Devamında kaleci topu tuttuğu anda Oğuz Aydın'ın bariz gol atma şansını engelliyor. Fenerbahçe direkt serbest vuruş kullanması ve Fofana'nın oyundan ihraç edilmesi gerekirdi.”