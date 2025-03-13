Mourinho, İngiliz basınına konuştu: 'Lig şampiyonluğu imkansız'

Yayınlanma: 13.03.2025 - 13:36

Güncelleme: 13.03.2025 - 13:36

Geçen hafta Sky Sports'a konuşan ve PFDK'lık olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile oynayacakları maç öncesi yine Sky Sport'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaşananlarla ilgili konuşan Jose Mourinho, "Türkiye'de yaşananlar spor rekabetiyle ilgili değil! Burada, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük şeyler oluyor. Burada yaşıyorsanız veya derinlemesine araştırmaya çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz" ifadelerini kullandı.

"LİG ŞAMPİYONLUĞU İMKANSIZ!"

Fenerbahçe'nin Türkiye'de bir şeyler değişmeden şampiyon olamayacağını söyleyen Jose Mourinho "Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki, eğer işler değişmezse lig şampiyonluğu kazanmamız imkansız" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen dünyaca ünlü Portekizli teknik adam "Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum, çünkü burası güzel bir ülke. Ama futbol bundan daha fazlası olmalı" dedi.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI BİTMİŞTİ!"

Gösterdikleri performansla Galatasaray'ın açık ara önünde olmaları gerektiğini savunan Jose Mourinho "Normal şartlarda ligde açık ara lider olmamız ve şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerekiyordu. Bu yaşananlar gerçekten çok fazla!" diye konuştu.

"HAKEME DAYANAMADILAR!"

Yarıda kalan Galatasaray - Adana Demirspor maçından örnek veren Jose Mourinho, "Hakemin Galatasaray'a karşı çok fazla olan sempatisi nedeniyle bir takımın sahayı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü boyut saçmaydı. Ama daha da saçma olanı, Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Bu, o kadar saygısızlığa uğradığını hisseden bir takımdı ki maçı terk etmek zorunda kaldılar. Türkiye'de bunlar oldu!" açıklamasını yaptı.

"İNSANLAR GÖZLERİNİ AÇIYOR"

Instagram paylaşımları hakkında konuşan Jose Mourinho "Instagram'ım çok ham bir Instagram. Paylaşımları kendim yapıyorum. Tüm fotoğrafları ben çekiyorum. Bazen kötü yazıyorum ama bunu böyle yapıyorum. Dünya çapında yaklaşık altı milyon takipçim var ve saçma durumlar paylaştığımda insanların gözlerini açtığını düşünüyorum" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sadece Fenerbahçe için savaştığını söyleyen Jose Mourinho "Kendimi düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa, elbette dokuz sekizden iyidir, ancak kulübü düşünüyorum, kendimi değil" açıklamasını yaptı.

"NEDEN BUNCA YILDIR..."

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam "Fenerbahçe'nin Türkiye'de 35 milyon taraftarı olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllardır neden şampiyonluk kazanamadığını düşünüyorum. Burada şampiyonluğu kazanmaya çalışmak, kendimden çok kulüp ve taraftarlar için daha fazla anlam ifade ediyor. Onlar için çalışıyorum" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN YÖNÜNÜ...

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam "Fenerbahçe'nin Türkiye'de 35 milyon taraftarı olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllardır neden şampiyonluk kazanamadığını düşünüyorum. Burada şampiyonluğu kazanmaya çalışmak, kendimden çok kulüp ve taraftarlar için daha fazla anlam ifade ediyor. Onlar için çalışıyorum" dedi.

SKY SPORTS: "TFF CEVAP VERMEDİ"

Sky Sports muhabiri Gary Cotterill, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçen haftaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçti. Ancak röportajda, TFF'nin Sky Sports'a cevap vermediği belirtildi. Öte yandan röportajın içerisinde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 5 ve 10 yılda genel olarak topladığı puanlar da yer aldı.