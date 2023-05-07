Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı! Giresunspor 1 - 1 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Yayınlanma: 07.05.2023 - 18:02

Güncelleme: 07.05.2023 - 22:07

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertli ekip zirve yarışında yara aldı.

Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Michy Batshuayi hata yapmadı ve topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına önde girdi.

İkinci yarıda ise Giresunspor, Riad Bajic'in 68. dakikada kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi.

Mücalede başka gol sesi çıkmazken karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 1 maç fazlasıyla 68 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Canlı | Giresunspor 1-1 Fenerbahçe

MAÇ SONA ERDİ! Giresunspor 1-1 Fenerbahçe.

90' Fenerbahçe, Giresunspor yarı alanında serbest vuruş kazandı.

90' Fenerbahçe gole yaklaştı! Miguel Crespo karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya attı.

90' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sarı kart gördü.

90' Osayi-Samuel'in taç atışı öncesi İrfan Buz'u itmesi sonrası gerginlik yaşandı.

90' Arda Güler'in serbest vuruşunda Ferhat Kaplan topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90' Giresunspor'da topsuz alanda Joshua King'e faul yapan Faruk Can sarı kart gördü.

90' Giresunspor hızlı çıkmak istedi. 3'e 2 pozisyonda son anda araya Osayi-Samuel girdi.

90' Ferdi Kaıdoğlu arka direğe ortaladı. Szalai'den önce Faruk Can topu kornere gönderdi.

90' Giresunspor'da Serginho ve Sainz oyundan alındı. Doğan Can Davas ve Faruk Can oyundu.

90' Mücadelenin sonuna oynanmamış süre olarak en az 9 dakika eklendi.

88' Sol kanattan King'in yaptığı ortaya Pedro kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

87' Giresunspor'da Alper Uludağ sarı kart gördü.

86' Fenerbahçe tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.

84' Sol kanattan Rossi'nin yaptığı ortaya King kafayı vurmak istedi ancak top kaleci Ferhat'ta kaldı.

83' Orta alanda topu sürüklemek isteyen Zajc, Kuwas'ın müdahalesi sonrası ilerleyemedi. Karar faul.

82' Sol kanattan topu sürüklemek isteyen Rossii rakibinden sıyrıldı ancak topu oyun alanında tutamadı.

81' Giresunspor'da Campuzano orta alanda Osayi-Samuel'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

80' Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor ve boşluk arıyor.

79' Giresunspor'da Bajic'in yerine Murat Cem Akpınar oyuna girdi.

78' Osayi-Samuel tüm sahayı geçerek sol kanattan hücuma katıldı. İçeri çevirdiği top kaleci Ferhat'ta kaldı.

77' Rossi'nin kullandığı kornerde topu savunma kafayla uzaklaştırdı.

76' Sol kanattan çizgiye inen Ferdi'nin yerden ortasında Hayrullah araya girip topu kornere gönderdi.

75' Fenerbahçe'de Joshua King ve Joao Pedro oyuna girdi. Batshuayi ve Luan Peres oyundan alındı.

74' Riad Bajic, orta alanda Samet'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

73' Fenerbahçe'de Joao Pedro oyuna girmeye hazırlanıyor.

72' Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta top yandan auta gitti.

71' Pozisyonun ardından Arias sarı kart gördü.

70' Arda Güler orta alanda rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karar faul.

69' Attila Szalai'nin hatasında savunma arkasında topla buluşan Sainz, Serginho'ya bıraktı. Serginho'nun pasında Bajic'in vuruşu üst direkten ağlara gitti.

68' GOL Giresunspor, Bajic'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

66' Sol çaprazda topla buluşan Arda Güler, arka direkteki Batshuayi'yi düşündü. Son anda savunma araya girdi.

65' Giresunspor'da Mejia'nın yerine Kuwas oyuna dahil oldu.

64' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Miha Zajc'ın ceza alanından yaptığı vuruşu kaleci Ferhat kornere çeldi.

53' Borja Sainz, sağ kanattan koşu gösteren Serginho'ya uzun bir top göndermek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

52' Luan Peres'in uzun pasında Batshuayi savunma arkasına hareketlendi. Ofsayt bayrağı havada.

51' Arias'ın tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

50' Enner Valencia, sol çaprazda Arias'tan sıyrılmak isterken Arias sakatlık geçirdi. Oyun bir süreliğine durdu.

49' Sağ kanatta topla buluşan Arda, Sainz'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

48' Attila Szalai'nin uzun pasında Batshuayi savunma arkasında topla buluştu ancak Arias araya girdi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havada.

47' Giresunspor etkili geldi! Sol çaprazda topla buluşan Bajic'in vuruşunu kaleci İrfan Can kontrol etti.

46' Mücadelenin ikinci devresi başladı.

Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.

45' Giresunspor etkili geldi. İrfan Can Eğribayat, kalesine gelen 2 şutta da gole izin vermedi.

45' Serginho'ya yaptığı faulün ardından İsmail Yüksek sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

44' Sol kanattan çizgiye inen Mert Hakan ceza alanındaki Valencia'ya ortalamak istedi. Savunmada kademeye giren Alper Uludağ göğüs pasıyla topu kalecisine aktardı.

43' Giresunspor etkili geldi! Hızlı gelişen hücumunda Sainz'in çevirdiği topa Bajic'ten önce Szalai müdahale etti.

42' Arda Güler'in pasında savunmadan seken topa hareketlenen Rossi ceza alanında vuruşunu yapmadan önce savunma araya girdi.

41' Sol kanatta topu kapan Borja Sainz topu sürüklemek istedi ancak İsmail kayarak topu önüne aldı.

40' Sol kanatta topla buluşan Rossi, Batshuayi ile verkaç yapıp ceza alanına girmek istedi ancak pas açısı kalmayınca geri döndü.

39' Giresunspor etkili geldi! Ceza alanın önünde topla buluşan Görkem Sağlam'ın vuruşunu İrfan Can Eğribayat kurtardı.

38' Sağ kanatta topla buluşan Ferdi, ceza alanındaki Valencia'ya ortalamak istedi ancak savunma kafayla uzaklaştırdı.

34' Kaleci Ferhat'ın topu uzaklaştırmak için kalesini terk ettiğini gören Arda Güler, orta sahadan kaleyi yokladı ancak top farklı şekilde auta gitti.

33' Giresunspor etkili geldi! Borja Sainz'in sol çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.

26' Giresunspor'da Kadir Seven, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

23' Attila Szalai, sol kanattan koşu gösteren Rossi'ye uzun bir top göndermek istedi. Top doğrudan taca gitti.

20' GOL Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

19' PENALTI! Fenerbahçe, penaltı kazandı.

18' Hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan 'izle' uyarısı üzerine incelemeye gitti.

17' Fenerbahçeli oyuncular, kornerde Arias'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekliyor

7' Kaleci Ferhat, Enner Valencia'nın önde presini görünce uzun vurmak istedi ancak top doğrudan taca gitti.

5' Sol kanatta topla buluşan Luan Peres'in ortasında Batshuayi'den önce savunma kafayı vurup topu uzaklaştırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert Hakan, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi

LİGDE 2. SIRADA

Süper Lig'de son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 67 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

SINIRDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

16. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Giresunspor, 16. randevularına çıkacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmada sarı-lacivertliler 8, Giresunspor ise 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin attığı 22 gole, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

DEPLASMANDA TEK MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Giresunspor ile bugüne dek deplasmanda 7 müsabakaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda üçer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrılırken, rakibine bir kez mağlup oldu.

KADIKÖY'DE DE ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Kadıköy'de Gireunspor'u 8 kez ağırladı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik, bir de mağlubiyet yaşadı