Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcudan 7'siyle yollar ayrılacak

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:32

Fenerbahçe’de yönetim kontratlı yabancı futbolcu sayısı 16'yı bulduğu için çalışmalara başladı. Kiralıktan dönen Meyer, Samatta, Lemos ve Caulker'ın yanı sıra Rossi, Novak, Valencia, Kim, Szalai, Osayi, Berisha, Gustavo, Tisserand, Crespo, Zajc ve Pelkas'ın bulunduğu listeden 7 yabancıyla yolların ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi biten Sosa ise veda etti.

MESUT ÖZİL’DE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi ise devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, Özil ile yolları ayırmanın formülünü arıyor. Özil ise Fenerbahçe'de 2 sene daha kalmak istiyor. Başkan Koç'a kırgın olduğu söylenen yıldız futbolcu, Jesus'a kendisini göstermek için affedilmeyi bekliyor.