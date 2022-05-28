Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcudan 7'siyle yollar ayrılacak
Yabancı oyuncusunun fazla olduğu ve kiradan dönecek isimlerle kadroda büyük bir kalabalık yaşayacak Fenerbahçe'de 7 yabancı ile yollar ayrılacak.
Fenerbahçe’de yönetim kontratlı yabancı futbolcu sayısı 16'yı bulduğu için çalışmalara başladı. Kiralıktan dönen Meyer, Samatta, Lemos ve Caulker'ın yanı sıra Rossi, Novak, Valencia, Kim, Szalai, Osayi, Berisha, Gustavo, Tisserand, Crespo, Zajc ve Pelkas'ın bulunduğu listeden 7 yabancıyla yolların ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi biten Sosa ise veda etti.
MESUT ÖZİL’DE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi ise devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, Özil ile yolları ayırmanın formülünü arıyor. Özil ise Fenerbahçe'de 2 sene daha kalmak istiyor. Başkan Koç'a kırgın olduğu söylenen yıldız futbolcu, Jesus'a kendisini göstermek için affedilmeyi bekliyor.
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