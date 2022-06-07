Fenerbahçe'de 2022-23 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu

07 Haziran 2022 Salı, 14:25

Fenerbahçe, 2022-2023 futbol sezonunun kombine bilet fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe’mizin, 2022-2023 futbol sezonu kombine satış dönemi 8.06.2022 Çarşamba günü saat 09.00’da yenileme süreci ile başlıyor.

2022-2023 futbol sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması, taksit seçenekleri ve detaylar aşağıdaki gibidir:

Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve stat kombine merkezinden taksitli kombine alımlarıda World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformlarına “3 taksit” için %5,9, “5 taksit” için %8,3 vade farkı uygulanacaktır. Sadece passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamaya özel World ve Axess kart sahiplerine banka tarafından +3 taksit kampanyası uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

2022 – 2023 FUTBOL SEZONU KOMBİNE FİYAT LİSTESİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

Maraton Alt

(A-I) Blok: 8.700

(B) BLOK: 11.100

(C-G) BLOK: 14.350

(D-F) BLOK: 17.400

(E) BLOK: 21.750

Maraton Üst

(A-I) BLOK: 3.700

(B-H) BLOK: 4.350

(C-G) BLOK: 5.900

(D-E-F) BLOK: 6.650

Fenerium Alt

(A-I) BLOK: 8.700

(B) BLOK: 11.100

(C) BLOK: 14.350

(D) BLOK: 17.400

Fenerium Üst

(A-I) BLOK: 3.700

(B-H) BLOK: 4.350

(C-G) BLOK: 5.900

(D-E) BLOK: 6.650

ALİ KOÇ KOMBİNEDE ZAM OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezonun kombine fiyatlarında yüzde yüzün üzerinde zam yapacaklarını açıklamıştı.

Ali Koç konuşmasında "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak. Herkes elini taşın altına koyacak" ifadelerini kullanmıştı.