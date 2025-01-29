Fenerbahçe'de 6. ayrılık: Genç futbolcu resmi imzayı atıyor!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı Slovenya ekibi Maribor'a kiraladı.
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.
Sezonun geride kalan kısmında forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz, kiralık olarak takımdan ayrıldı. 21 yaşındaki orta saha sezon sonuna kadar Slovenya ekibi Maribor'da forma giyecek. Vize işlemlerini bekleyen Bartuğ, evrakları tamamlanınca resmi imzayı atmak için Slovenya'ya gidecek.
Öte yandan sezonun geride kalan kısmında 1 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maçta Fenerbahçe formasını giyen Bartuğ, 1 kez gol sevinci yaşadı.
FENERBAHÇE'DE 6. AYRILIK
Bartuğ Elmaz'ın kirlanması ile birlikte Fenerbahçe'de kış transfer döneminin 6. ayrılığı da gerçekleşti.
Emir Ortakaya'yı Beerschot'a, Samet Akaydin'i Çaykur Rizespor'a, Marius Tresor Doh'u bonservisiyle Fatih Karagümrük'e gönderen Fenerbahçe; Lincoln'ü Hull City, Yiğit Fidan'ı ise İstanbulspor'a kiralamıştı.
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