Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Acun Ilıcalı'dan Marcus Rashford açıklaması!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transferde adı sarı-lacivertli takım ile anılan Manchester United'ın İngiliz futbolcusu Marcus Rashford hakkında görüşlerini aktardı.
Diego Carlos'u kadrosuna katan, Anderson Talisca ve Milan Skriniar transferlerini açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, ismi sarı-lacivertli takım ile anılan Marcus Rashford hakkında Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.
"AYNI POZİSYONDA İKİ OYUNCU..."
Rashford için Ilıcalı, "Dün çıkan haberlerde ilgilendiğimiz yazıyordu. Her şeyden önce harika bir oyuncu. Ama takımınızda bazı planlar varken aynı pozisyonda çok benzer iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti:
"Bu tür oyuncuların oynaması lazım. O gelirse diğer oyunculardan biri oynayamaz. Bizim önümüze geldiğinde maalesef hayır dedik. Yani bu transferle ilgili bir şey yok."
"BAZI SÖYLENTİLER VARDI AMA..."
Acun Ilıcalı ayrıca, "Elbette bazı söylentiler vardı ama çok rahat bir şekilde ilgilenmediğimizi söyleyebilirim ama o iyi bir oyuncu" açıklamasında bulundu.
Ruben Amorim'in Manchester United teknik direktörü olmasından bu yana forma şansı bulamayan ve kadro dışı kalan Marcus Rashford, 24 maçta sahaya çıkarken 7 gol ve 3 asist kaydettti.
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