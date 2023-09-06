Fenerbahçe'de 6 numara arayışı!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:41

Güncelleme: 06.09.2023 - 09:42

Fenerbahçe, transfer dönemindeki hareketliliğini sürdürürken, başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal’ın ısrarla vurgu yaptığı orta sahaya 6 numara için girişimler sürüyor.

Sarı-lacivertliler bu bölgeye yapmayı planladığı transferi UEFA’ya gönderilen listeye yetiştirmeyi çok istese de bu durum gerçekleşmedi. Milan’dan Krunic’le uzun süredir temas halinde olunmasına rağmen İtalyan ekibinin teklife olumlu dönüş vermemesi sarı-lacivertlileri farklı isimlere yönlendirdi.

Fenerbahçe, 6 numara için Real Betis’ten Guido Rodriguez, Uruguay ekibi Liverpool FC Montevideo'dan Fabricio Diaz, Tottenham’dan Pierre Emile Hojbjerg ve Krasnodar’dan Aleksandr Chernikov isimlerine yoğunlaştı.

Guido Rodriguez

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ LİSTESİNDE 6 EKSİK

Öte yandan Fenerbahçe’nin UEFA listesinde Luan Peres, Samet Akaydin, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko."