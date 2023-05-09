Fenerbahçe'de Ali Koç - Jorge Jesus zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:19

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:19

Giresunspor beraberliği Fenerbahçe’de iyi gitmeyen işler olduğunu ortaya koydu. Ligin en kritik döneminde haftalardır oynanan kötü futbola ve kaybedilen sürpriz puanlara camia anlam veremezken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan kritik bir adım geldi.

Giresun dönüşü teknik direktör Jorge Jesus, Portekiz’e gideceğini söylemiş ve takıma da 3 gün izin vermişti. Ancak gece geç saatlerde Ali Koç’tan gelen telefon sonrası tüm izinler iptal oldu. Başkan Koç, olağanüstü bir toplantı için Jesus’u kulüp binasına çağırdı.

ALİ KOÇ "HESAP SORDU"

3 saate yakın süren toplantıda son maçlardaki kötü futbol, yaşanan puan kayıpları ve şampiyonluk yolunda yakalanan fırsatların değerlendirilememesi masaya yatırıldı. Ali Koç’un Jesus’tan, bazı oyuncuların form grafiğindeki düşüş ve takımın genel durumuyla ilgili rapor istediği öğrenildi. Koç, son haftalardaki performanstan memnun olmadığını da net şekilde Jesus’a aktarıp bir anlamda “hesap sordu.”

Ali Koç’un Portekizli çalıştırıcı ile yolları ayırma gibi bir konuyu görüşmediği bildirildi. Jesus’un futbolculara verdiği izin de iptal edildi.