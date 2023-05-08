Fenerbahçe'de kritik Ali Koç - Jorge Jesus zirvesi!

Yayınlanma: 08.05.2023 - 15:36

Güncelleme: 08.05.2023 - 15:54

Giresunspor deplasmanında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus görüşmek üzere bir araya geldi

PLANSIZ BİR ŞEKİLDE DAVET ETTİ

Sporx'in haberine göre başkan Ali Koç, Jorge Jesus'u plansız bir şekilde kulübe davet etti. Koç'un toplantı için özel olarak bir sebep belirlemediği kaydedildi. Görüşmede Giresunspor deplasmanında alınan 1-1'lik sonuç ve takımın son dönemde yaşadığı puan kayıpları masaya yatırılacağı belirtildi.

YOLLARI AYIRMA PLANI YOK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yolları ayırmak gibi bir gündemle Jesus'u kulübe davet etmediği de öğrenildi.

GÜNDEM: PUAN KAYIPLARI

Fenerbahçe'nin çok kritik olan Giresunspor maçında puan kaybetmesi ve kötü futbol oynaması nedeniyle Ali Koç'un Jorge Jesus'tan rapor isteyeceği de kaydedildi. Ali Koç'un Beşiktaş, İstanbulspor ve Giresunspor ile ilgili bilgiler alacağı da vurgulandı.

Başkan Ali Koç, sabah saatlerinde Jorge Jesus'a davet yolladığı ve saat 15.00'te toplantının başladığı kaydedildi. Jesus'un Fenerbahçe kariyerinde ikinci kez bu şekilde kulübe davet edildiği de belirtildi.