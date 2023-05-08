Fenerbahçeli Enner Valencia, 'Internacional ile ön sözleşme imzaladı' iddiası!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia'nın, Internacional ile ön sözleşme imzaladığı iddia edildi.
Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
Sporx'in Güney Amerika basınına dayandırdığı habere göre, Brezilya Ligi ekiplerindden Internacional'in Ekvadorlu golcü ile anlaşma sağladığı kaydedildi.
ÖN SÖZLEŞME İMZALADI
Valencia'nın, Brezilya temsilcisi ile bir ön sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Sezonun sona ermesinin ardından temmuz ayında Internacional'e katılacağı iddia edildi.
Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıkarken 31 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.
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