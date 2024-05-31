Fenerbahçe’de Ali Koç’a karşı aday Aziz Yıldırım projelerini anlattı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2024 - 04:00

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak genel kurul öncesi rekabet sertleşti. Başkan Ali Koç’a karşı aday olan Aziz Yıldırım, aday olma nedenini “Fener raydan çıktı, vagonlar yıkıldı, siyasete bulaştı. Bunu düzeltmek istiyorum. Fedakârlık yapıyorum” sözleriyle açıkladı.

Yönetim kurulu adaylarıyla ekonomi basınına çalışmalarını anlatan Aziz Yıldırım, başkanlığı 420 milyon Avro borçla bıraktığını belirtti. Bu borcun bugün 650 milyon Avro’ya çıktığını dile getiren Yıldırım, başkanlıktan ayrılırken kulübün 500 milyon Avro değerinde gayrimenkul varlığı olduğunu belirtti. “Ali Koç yönetiminde borç artmış ama başarı yok. Bir çivi çakılmamış. Altı yılda 93 transfer yapılmış ve bunun karşılığında 250 milyon Avro ödenmiş” dedi.

Bugün kulübün bankalara olan borcunun faiziyle 4 milyar liraya ulaştığını sözlerine ekleyen Yıldırım, seçilirse yapacağı ilk işi banka borçlarını sıfırlamak olarak açıkladı. Bunu nasıl yapacağını ise şöyle özetledi:

Ataşehir’de 35 dönümlük arsamız var. Burada Emlak Konut’la konut, ofis, otel prnojesi geliştireceğiz. Buradan 70 milyon Avro’ya yakın bir gelir bekliyoruz.

Kayışdağı’ndaki kolej arazisinde 20 dönümlük kullanılabilir alan var. Buradan da 60 milyon dolar gelir hedefliyoruz. Bu iki arsayı değerlendirirsek 4 milyarlık banka borçlarını kapatabiliriz. Gerekirse ben de para koyarım.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe’nin değerlerinin aşındığını ve moralsizlik olduğunu kaydeden Yıldırım, göreve gelirse ilk hedefinin takımı şampiyon yapmak oldulacağını söyledi. Vaatlerini ise şöyle sıraladı:

Saracoğlu Stadı’nın kapasitesini 60 bine çıkaracağız. Kale arkaları 10 bin kişilik büyütülecek.

Üç ay içinde stat gelirleri dahil 100 milyon Avro toplarım. Başkan olursam yıllık 250 milyon dolar gelir vaat ediyorum.

Hiçbir futbolcuyu satmayacağız, kiralık olanlar gidecek. Mourinho ile ilgili büyük rakamlar yok. Fenerbahçe’ye gelen bir antrenör değerinde biz ve sponsorla ödeyeceğiz.



‘TARAFTAR SAYISI AZALIYOR’

Yıldırım’ın yönetiminde aday olan Murat Salar da Koç’un altı yılda yapılan hep bilançonun borç tarafını açıkladığını, aktiflerin hiçbirinden bahsedilmediğini belirtti. Salar’ın eleştirileri de şöyle: