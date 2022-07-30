Fenerbahçe'de Altay Bayındır sıkıntısı
Dinamo Kiev'e elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, rotasını Avrupa Ligi'ne çevirirken son maçta yaşanan sakatlıklar perşembe akşamı Ülker Stadı’nda oynanacak Slovacko maçı öncesinde keyifleri kaçırdı.
Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'de Çekya ekibi Slovacko ile oynanacak maç öncesinde sakatlık krizi yaşanıyor.
Dinamo Kiev maçında sakatlanan futbolcuların çekilen MR'larında Ferdi Kadıoğlu'nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci'de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King'de burkulma, Altay Bayındır'da da diz travması tespit edildi. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro'da ise üst adale yırtığı saptandı.
Ayrıca Kiev maçının 94. dakikasında yaşadığı sakatlıkla maçı bırakan Arao, aynı karşılaşmada ağrı hisseden Osayi Samuel, Diego Rossi, Emre Mor ile bu maç öncesinden hafif sakatlıkları bulunan Arda Güler ve Mergim Berisha'nın Çekya takımı takım Slovacko ile İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi 3. ön eleme maçına yetiştirilmeleri için yoğun mesai harcanıyor. Slovacko karşısında Ferdi, İrfan Can ve cezalı İsmail yok.
ALTAY OYNAR UMUDU
Hürriyet’in haberine göre, Slovacko karşılaşmasında Altay Bayındır yetişmezse kalede Osman Ertuğrul, sol bekte Novak, ön liberoda Crespo'nun forma gitmesi bekleniyor. Ağrıları bulunanlar yetişmezse Jesus kadroda zorluk yaşayabilir.
Video Haberler
- Antalya'da uçan tekmeli, bastonlu 'kira' kavgası!
- Kayıp üniversiteliden acı haber
- Soma’da atık havuzu patladı: 1 işçi kayıp
- Otomobiliyle bariyerlere çarpan Ebru, hayatını kaybetti
- Emniyetin deposunda yangın
- Kılıçdaroğlu'na gelen bilginin kaynağını anlattı
- Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirildi
- Adana'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- El konulan kumu ihaleyle aldılar
- Beş yıl bile dayanmadı!
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- 'Lağım boruları patlayacak'
- Kılıçdaroğlu'na gelen bilginin kaynağını anlattı
- 'Yeniden Refah' rahatsızlığı