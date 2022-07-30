Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyiyiz'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüp hakkında konuştu ve çarpıcı ifadeler kullandı. Özbek, Bankalar Birliği Anlaşması'na değinirken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mali yapısını karşılaştırdı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurulunda önemli açıklamalar yaptı.
"FLORYA'YI SATMAYACAĞIZ, YANLIŞ!"
Florya arazisiyle ilgili akıllardaki sorulara yönelik konuşan Dursun Özbek "Florya'yı satacaklar gibi bir söylemler çok yanlış. Projeyi defalarca anlattık. Biz Florya'da Galatasaray'a ait olmayan 40 dönüm yeri kazandıracağız. İki arsa birleştiği zaman eski arsamız değer kazanacak. Biz geliştirmeden bunu kastediyoruz. Bu birleşmenin ve arsaların geliştirilmesinden ortaya çıkan fon, inşaat maliyeti çıkartıldığında 6.5 milyar TL. Adnan Polat, Riva'daki ham araziyi imar suretiyle 2010-11 yıllarında kazandırmıştır. Adnan Polat teşekkürü hak ediyor" dedi.
"RİVA'DAN 155 MİLYON DOLAR GELDİ"
Riva ile ilgili konuşan Dursun Özbek, "Yaptığımız işler, Galatasaray için planladığımız, Galatasaray için önemli işler. Ve zor işler sevgili Galatasaraylılar. Elimizden gelen her şeyi kanımızın son damlasına kadar yapacağız. Artık halının ardından süpürme zamanı bitti. Riva'da ne oldu? Riva'nın bugüne kadarki getirisi yaklaşık 155 milyon dolar. Şu anda Riva projesi sayesinde Galatasaray'ın kasasına 155 milyon dolar girmiştir. Nakit" ifadelerini kullandı.
"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI'NDAN ÇIKACAĞIZ"
Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkacaklarını tekrar söyleyen Dursun Özbek "Bankalar Birliği Anlaşması'nın farkında olalım. Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkmakta ısrarlıyız. Oluşturacağımız fonlar sonrasında bu anlaşmadan çıkacağız. Bugün için düşük faiz olabilir ama sonra günlerde bir gelişmeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu haftaya kadar bankalar, özellikle kamu bankaları belli oranda kredi veriyorlardı. Son günlerde bir hareketlenme var. Farklı uygulamalar var. Faiz grafiği, enflasyonla ilişkisiz bir şekilde seyrediyor. Bu uzun süre böyle gitmez. Tedbiren bu işten çıkmalıyız" dedi.
"İSTANBUL'DA EN İYİ KULÜBÜZ"
Dursun Özbek ayrıca ekonomik anlamda ezeli rakiplerine göre oldukça iyi durumda olduklarını söylerken "Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmak için gece gündüz işimizi gücümüzü bırakmış çalışıyoruz. İstanbul'daki kulüpler içerisinde mali yapısı, borç stoğu en iyi durumda olan kulüp hangisi? Gidin TFF'ye, Bankalar Birliği'ne Maliye'ye sorun! En iyi durumda olan takım Galatasaray. Bunlar zaten yayınlanıyor" diye konuştu.
Video Haberler
- Emniyetin deposunda yangın
- Kılıçdaroğlu'na gelen bilginin kaynağını anlattı
- Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirildi
- Adana'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı
- 'Hava balonu çalışanlarını' taşıyan minibüs kaza yaptı!
- TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- El konulan kumu ihaleyle aldılar
- Beş yıl bile dayanmadı!
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- 'Akkuyu'da 1 hafta içinde ne oldu, iktidar açıklamalı'
- Çavuşoğlu'ndan Kavala ve Yunanistan çıkışı