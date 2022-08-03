Fenerbahçe'de gündem yeniden Alexander Sörloth!

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:16

Fenerbahçe'de yıldız santrfor arayışları yeniden başladı. Süper Lig'i iyi bilen ve bitiricilik seviyesi yüksek olan bir isim arayan Sarı-lacivertliler, daha önce beklemeye aldıkları Alexander Sörloth transferini yeniden gündeme aldı.

Sözcü'nün haberine göre, Leipzig'in Chelsea'den ayrılmak isteyen eski oyuncusu Timo Werner için devreye girmesi üzerine Fenerbahçe Sörloth için yeniden nabız yoklamaya başladı. Alman kulübü, Werner'i alırsa bu kez Sörloth'un ayrılmasına izin verecek.

TEKLİF KİRALIK

Leipzig'in Werner transferini yakından takip eden Fenerbahçe, bu transferi bir fırsat olarak görüyor. Yönetim, zorunlu satın alma maddesi ile birlikte Sörloth'u kiralamak için Leipzig'in kapısını çaldı. Başkan Ali Koç'un da Sörloth transferi için bizzat devrede olduğu ve şartların zorlanacağı ifade edildi.

TRABZON'DA KRAL OLMUŞTU

Alexander Sörloth, 2019-20 sezonunda formasını giydiği Trabzonspor'da Süper Lig'in gol kralı olmuş, üç kulvarda tam 33 gol kaydetmeyi başarmıştı. 2020-21 sezonunda 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Sörloth, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Sociedad'da geçirmişti.