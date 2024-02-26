Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi 4 eksik!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklandı.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosu belli oldu.
Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can kadroda yer almadı. Ayrıca, Çağlar Söyüncü kadroda kendine yer bulamadı.
Fenerbahçe ayrıca, sakatlığını atlatan ancak riske edilmek istenmeyen Fred'i de Ankara'ya götürmedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evet, size kaybettireceğiz'
- Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
- Akşener'e zehir zemberek sözler
- 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında kaldı!
- Erdoğan: İttifakla el ele verdiğimiz zaman...
- Arda Güler'in büyük talihsizliği
- AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor
- Erbakan’a sözleri yeniden gündem oldu
- AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet
- Elazığ'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı