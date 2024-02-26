Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi 4 eksik!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 19:16
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi 4 eksik!
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Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can kadroda yer almadı. Ayrıca, Çağlar Söyüncü kadroda kendine yer bulamadı.

Fenerbahçe ayrıca, sakatlığını atlatan ancak riske edilmek istenmeyen Fred'i de Ankara'ya götürmedi.


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