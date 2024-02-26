Galatasaray'dan Fenerbahçe ve TFF paylaşımı: 'Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!'
Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve TFF'nin hesaplarını etiketleyerek, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" açıklamasını yaptı.
Galatasaray, Icardi'nin cezasının onanmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu.
Yapılan paylaşımda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadeleri kullanıldı.
Sarı kırmızılı takım ayrıca bu paylaşımda, Fenerbahçe ve TFF'nin resmi hesaplarını da etiketledi ve "Her zamankinden daha yüksek sesle KONSANTRASYON!" sözlerini paylaştı.
Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz! ??@Fenerbahce ?? @TFF_Org— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 26, 2024
???Her zamankinden daha yüksek sesle #KONSANTRASYON! ?? pic.twitter.com/TrBJ2HSmgS
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