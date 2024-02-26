Fenerbahçe'den TFF'ye Mauro Icardi tepkisi: 'Bu kadar açık ve net bir kayırma görülmemiştir'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık ceza için bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli ekip sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:25
Fenerbahçe'den TFF'ye Mauro Icardi tepkisi: 'Bu kadar açık ve net bir kayırma görülmemiştir'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık ceza için bir paylaşımda bulundu.

İşte Baki'nin açıklamaları;

"Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…

Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,

bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.

Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;

Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür."

 


fenerbahçe haberleri galatasaray haberleri mauro icardi haberleri

İlgili Haberler

PFDK yıldız oyuncunun cezasını açıkladı: Galatarasay'a Mauro Icardi şoku!

PFDK yıldız oyuncunun cezasını açıkladı: Galatarasay'a Mauro Icardi şoku!
Beşiktaş'tan Mauro Icardi'nin cezasına tepki: 'Baskı sonucu istediklerini aldılar'

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'nin cezasına tepki: 'Baskı sonucu istediklerini aldılar'
Galatasaray, Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na gidecek!

Galatasaray, Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na gidecek!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ronaldo'nun neden ayaklarına oje sürdüğü belli oldu

Ronaldo'nun neden ayaklarına oje sürdüğü belli oldu
Mauro Icardi’nin cezası belli oldu… Icardi Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Mauro Icardi’nin cezası belli oldu… Icardi Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gerekeni yapacağım'

Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gerekeni yapacağım'
Al Ittifaq – Al Hilal maçı hangi kanalda? 26 Şubat 2024 maç günü

Al Ittifaq – Al Hilal maçı hangi kanalda? 26 Şubat 2024 maç günü
4,5 milyon dolar harcadığı 'Neşet Ertaş' filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: 'Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum'

4,5 milyon dolar harcadığı 'Neşet Ertaş' filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: 'Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum'
Güllerden yutulabilir parfüm! Türkiye’de üretildi: “Yapısı sadece iyi kokmak değil”

Güllerden yutulabilir parfüm! Türkiye’de üretildi: “Yapısı sadece iyi kokmak değil”
Can Yaman gazetecilere ateş püskürdü: 'Hani ben İtalya’nın yıldızıydım'

Can Yaman gazetecilere ateş püskürdü: 'Hani ben İtalya’nın yıldızıydım'
Muhtar, muhtar adayını öldürdü!

Muhtar, muhtar adayını öldürdü!