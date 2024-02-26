Fenerbahçe'den TFF'ye Mauro Icardi tepkisi: 'Bu kadar açık ve net bir kayırma görülmemiştir'
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık ceza için bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli ekip sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık ceza için bir paylaşımda bulundu.
İşte Baki'nin açıklamaları;
"Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…
Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.
Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,
bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.
Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!
Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.
Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;
Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür."
Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2024
Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.
Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,
bir… pic.twitter.com/B5BqBJ6tqk
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