Fenerbahçe'de ara transfer harekatı: 2 yıldız gündemde!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:39

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:47

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, ocak ayı için kolları sıvadı.

Sarı-Lacivertli idareciler, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Transferde önceliği stoper ve orta sahaya veren Fenerbahçe'nin gündeminde 2 yıldız futbolcu olduğu iddia edildi.

Rade Krunic

NTV Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe sezon başında da temaslarda bulunduğu Rade Krunic için ısrarını sürdürüyor. Milan'la yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayan Bosna Hersekli orta saha Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Stefan Savic

Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim Stefan Savic. Atletico Madrid'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki stoper, yeni bir maceraya başlamak istiyor.