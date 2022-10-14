Fenerbahçe'de Arda Güler'den dikkat çeken istatistik!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de genç futbolcu Arda Güler'in oynadığı karşılaşmalardaki istatistik dikkat çekti. Sarı-lacivertli takım, genç futbolcunun forma giydiği 25 karşılaşmanın 21'ini kazandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 15:38
Fenerbahçe'de Arda Güler'den dikkat çeken istatistik!
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, sarı lacivertli formayla saha çıktığı maçlarda takımın elde ettiği başarı dikkat çekti.

Geçen sezondan itibaren Fenerbahçe A takımında forma giymeye başlayan genç oyuncunun 2021-22 sezonunda çıktığı 16 maçta Fenerbahçe 14 galibiyet alırken, yalnızca Slavia Prag'a karşı oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon ise Fenerbahçe, Arda Güler'in sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ile sahada henüz yenilgi yüzü görmedi.


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