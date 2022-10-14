Fenerbahçe'de Arda Güler'den dikkat çeken istatistik!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de genç futbolcu Arda Güler'in oynadığı karşılaşmalardaki istatistik dikkat çekti. Sarı-lacivertli takım, genç futbolcunun forma giydiği 25 karşılaşmanın 21'ini kazandı.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, sarı lacivertli formayla saha çıktığı maçlarda takımın elde ettiği başarı dikkat çekti.
Geçen sezondan itibaren Fenerbahçe A takımında forma giymeye başlayan genç oyuncunun 2021-22 sezonunda çıktığı 16 maçta Fenerbahçe 14 galibiyet alırken, yalnızca Slavia Prag'a karşı oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sezon ise Fenerbahçe, Arda Güler'in sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ile sahada henüz yenilgi yüzü görmedi.
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