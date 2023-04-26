Fenerbahçe'ye Attila Szalai'den kötü haber!

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 21:34
Fenerbahçe'ye Attila Szalai'den kötü haber!
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Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Attila Szalai'nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Macar stoperin 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Cumartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak


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