Fenerbahçeli Tiago Çukur Beveren’e kiralandı

Fenerbahçe, futbolcusu Tiago Çukur’un Belçika takımlarından Beveren’e kiralandığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:17
Fenerbahçeli Tiago Çukur Beveren’e kiralandı
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Fenerbahçe, Tiago Çukur’un kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Tiago Çukur’un gelecek sezon Belçika takımlarından Beveren’e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada “Yeni sezon planlamasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncumuz Tiago Çukur, 2023/24 sezonu için Belçika’nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Tiago Çukur, Belçika ekiplerinden Dender’de kiralık olarak forma giymişti.


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