Ümit Milli Takım'da Tiago Çukur aday kadrodan çıkarıldı

23 Eylül 2022 Cuma, 22:45

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti.

Ümit Milli Takım oyuncularından Ravil Tagir'in A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmesi ve Tiago Çukur’un da antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı kadroya Galatasaray’dan Metehan Baltacı ve Roda’dan Ali Barak alındı.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Tiago Çukur'un tetkikler sonucunda sağ uyluk arka taraf kaslarında bir gerilme yaralanması saptandığı ifade edilirken, gerekli tedavi planlanarak aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.