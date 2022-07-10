Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yarın yapılacak
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni yarın yapılacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek törenin 11.00'de başlayacağı ifade edildi.
Fenerbahçe Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni yarın gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek törenin saat 11.00'de başlayacağı belirtildi.
Törene, sarı-lacivertli yöneticilerin yanı sıra başkan Ali Koç'un da katılması bekleniyor.
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