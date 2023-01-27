Fenerbahçe'de bonservisi alınan Bruma, Süper Lig ekibine kiralık gidiyor

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:10

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 09:10

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde bonservisi alınan Portekizli kanat oyuncusu Bruma kiralık olarak takmdan ayrılıyor. Portekizli futbolcunun yeni adresi netlik kazandı.

Sezon başı yapılan Bruma transferi hayal kırıklığı oluşturdu. Büyük ümitlerle alınan futbolcu, ligin ilk yarısında listeye dahil edilmedi ve forma giyemedi. Zorunlu satın alma opsiyonu da bu transfer döneminde kullanıldı.

Bruma

Milliyet'te yer alan habere göre Bruma'nın Karagümrük'e kiralık gitmesi beklenirken, bu şekilde bonservisiyle satılabileceği belirtildi.