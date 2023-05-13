Fenerbahçe'de Bruma'dan Jorge Jesus şartı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 11:36

Güncelleme: 13.05.2023 - 11:36

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Braga'ya kiralık olarak gönderdiği Bruma, bu kulüpte gösterdiği başarılı performansla dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı. Portekizli futbolcunun sezon sonunda sarı-lacivertli takıma dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

"JESUS VARSA BRUMA YOK"

NTV Spor'un A Bola'dan aktardığına göre; Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalması halinde Bruma sarı lacivertli takıma dönmeyecek. Jesus ile yolların ayırılıp yeni bir teknik direktörün gelmesi durumunda ise Portekizli futbolcu forma kapma mücadelesi için İstanbul'a gelecek.

"FENERBAHÇE BRUMA'YA İNANIYOR"

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Bruma'nın yeteneğine inandığı ve bu nedenle 4.5 milyon Euro yatırım yaparak futbolcunun bonservisinin PSV'den alındığı da vurgulandı.

Braga'nın bu ihtimalleri ortadan kaldırmasının tek yolunun ise 4-5 milyon Euro'luk bir satın alma teklifi sunması olduğu ancak bu durumun şu ana kadar gerçekleşmediği belirtildi.

13 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz ocak ayında kiralandığı Braga'da 13 lig maçında forma giydi ve 3 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.