Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'den transfer itirafı: 'İşin sonu mutlu bitince...'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 12:12

Güncelleme: 05.02.2024 - 12:12

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, kulüp televizyonuna konuştu.

Sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı.

Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Benim için de büyük bir keyif taraftarlarımıza sizin aracılığınızla mesaj vermek. Benim için de çok özel. Şu an hedeflediğim noktadayım. Gelmeden önce her futbolcu gibi benim de hedeflerim, hayallerim… Hayallerime takım olarak da sezon sonu ulaşacağımıza inanıyorum. İlk hedefim takıma çabuk adapte olmak, oynayabilmekti. Dün itibarıyla bunu gerçekleştirdim. Bundan dolayı mutluyum, güzel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma, taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Adaptasyon sorunumu Türk olduğum için hızla atlatacağımı biliyordum ama yeni bir takıma geldim, çok kaliteli isimler var. Hepsi bana yardımcı oldu. Şu anlık çok mutluyum."

"O MAÇTA DA KAZANDIK"



"Antalyaspor da iyi mücadele sergiledi. Onları da tebrik ederim, bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Kendi açımdan iyi bir maç çıkardım. Tabii ki eksiklerim var. Onları daha çok çalışarak, takım antrenmanları yaparak, maç oynayarak telafi edeceğimi düşünüyorum. Maç oynamak futbolcu için çok önemli. Şu ana kadar orada da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Ama maç ritmi daha farklı oluyor. Bu yönde eksiklerim var. Oynayarak adaptasyonumu daha da hızlı geliştirip takıma daha faydalı olmaya çalışacağım."

"Maçtan önce Serdar ağabeyle konuşmuştuk. Antalya sahasında çok milli maç oynadığımız dönemler olmuştu, 2016-2017 senelerinde. Konuşmuştuk ama bu aklıma gelmemişti. Belki maça konsantre olmamdan dolayı gelmemişti. Şimdi hatırladım. O da çok özel bir maçtı. O maçı da kazanmıştık. Bu maçta da kazandık. İki maçtan da galip ayrılmamız çok önemli."

TRANSFER AÇIKLAMASI



"Benim için ve diğer oyuncular için büyük bir şans. Bunu altını çizerek söylüyorum. Avrupa’da kariyerleri ortada olan futbolcu arkadaşlarım. Fenerbahçe bu karışımı sezon başından beri güzel yaptı. Takımın içine girince bunu daha da net söyleyebilirim. Rekabet her yerde olduğu gibi burada da aşırı derecede var. Bu rekabetin bizi mutlu sona ulaştıracağından kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için şans, daha tecrübeli ve kariyerli futbolcularla oynamak. Bir aile ortamı var."

"Zor bir süreçti. Yorucuydu, özellikle 2,5-3 haftaya yakın sadece mental olarak değil beden olarak da. Tamamen buraya odaklanmıştım. Başka hiçbir yeri düşünmüyordum. O yüzden benim için biraz zor geçti. Ama tabii işin sonu mutlu bitince… Maçtaki performansımı buna da bağlayabilirim. Transferin verdiği mutluluk ve huzurdan dolayı da kendimi daha rahat hissedebiliyorum, sahada daha rahat hareket edebiliyorum. Takım arkadaşlarımın da verdiği destekle… Ülkeme dönüyorum en önemlisi. Zorlu bir süreçti ama ben her şeyin sonuna bakıyorum. Güzel bittiği için Ali Başkanıma da, Atletico Madrid başkanına da teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

"ŞAMPİYONLUK HAYALLERİ"

"Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri diyebilirim. Gerçekten dışarıdan izlediğimde şu anki kadar hissedemiyordum. Ama şu an işin içine girince bir aile ortamı, bir birliktelik… Maçların sonuçlarının nasıl çıktığını daha iyi anlayabiliyorum. Antrenman programlarımız gerçekten iyi, iyi çalışıyoruz, çok tecrübeli isimler var. Yaşları ilerlemesine rağmen her antrenmanı %100 yapıyorlar. O yaşta olmalarına rağmen gençlere örnek oluyorlar. Bu da birleşince maçlarda istediğimiz 3 puanı daha rahat alabiliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini de alabileceğimize inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız bunları canıgönülden istiyor. Yabancılarla da konuşuyorum. Çoğuyla karşılıklı oynadım, onlarla da iyi iletişimim var. Herkes bunu istiyor. Transfer sürecimdeki en büyük etken bu oldu."

"Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Transfer sürecinin ilk gününden bugüne kadar her zaman destek oldular, her zaman inandılar. Nasıl takıma inandılarsa bana da aynen o şekilde o duyguyu hissettirdiler. Onlara teşekkür ediyorum, dün de yalnız bırakmadılar. Havalimanı’nda karşıladılar, Antalya’da maç önü maç sonrası çok güzel karşılama oldu. Onlar için, bu camia için daha da iyi olmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapacağız. Artık her maçımız final maçı. Onlara çok teşekkür ederiz. Onların desteği bizler için Kulübümüz için camia için çok önemli.Yüreğimizi koyacağız ortaya. İnşallah hep birlikte sene sonu mutlu sona ulaşacağız. (Kadıköy’de) Ben de heyecanla bekliyorum onların karşısına çıkıp oynayabilmek için. Umarım her şey güzel olur."