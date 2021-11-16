Fenerbahçe'de derbi öncesi görüntülü motivasyon
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Teknik direktör Pereira, öğrencilerine uyarılarda bulundu.
Hafta sonu oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi ne kadar büyük önem taşıyorsa bugün karşılaşacağımız Karadağ maçı da bir o kadar önemli. Lig maratonu uzun, karşılaşmaların telafisi vardır, ama milli maçların hele sona gelinen şu günlerde telafisi hiç yok. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezon maçlar seyircisiz oynanırken bu sezon yüzde 50 kapasiteye izin verilmişti. Ancak milli aranın ardından stat kapıları tamamen aşılı taraftarlara açılacak. G.Saray’ın derbide en büyük avantajı tartışmasız seyircisi olacak. F.Bahçe’deki birçok isim, tamamen dolu tribünler önünde G.Saray deplasmanında sahaya çıkmadı. Bu nedenle futbolculara, NEF Stadı’nda seyircili bir şekilde oynanan eski derbiler izletilerek nasıl bir atmosferle karşılaşacakları anlatılıyor.
PEREIRA’DAN UYARILAR
Teknik direktör Pereira öğrencilerine “sakin kalma” uyarıları yaparken Mesut Özil’den daha fazla yararlanmak adına 4-2-3-1 dizilişine göre taktik çalışmaları yaptırıyor.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- LPG'ye bir zam daha geliyor
- Sokak röportajında gurbetçi şiddeti
- AKP'de beklenmedik karar: Bırakıyor
- İşte samuray kılıçlı caninin evi
- Ekonomist Yeşilada'dan dolar yorumu
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- Patronlardan asgari ücret talebi
- AKP'den yüzde 50+1 kararı
- 'Bana bu işleri yaptıranlar Soylu’nun ekibiydi'
- Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü