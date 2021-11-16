Fenerbahçe'de derbi öncesi görüntülü motivasyon

16 Kasım 2021 Salı, 07:00

Hafta sonu oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi ne kadar büyük önem taşıyorsa bugün karşılaşacağımız Karadağ maçı da bir o kadar önemli. Lig maratonu uzun, karşılaşmaların telafisi vardır, ama milli maçların hele sona gelinen şu günlerde telafisi hiç yok. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezon maçlar seyircisiz oynanırken bu sezon yüzde 50 kapasiteye izin verilmişti. Ancak milli aranın ardından stat kapıları tamamen aşılı taraftarlara açılacak. G.Saray’ın derbide en büyük avantajı tartışmasız seyircisi olacak. F.Bahçe’deki birçok isim, tamamen dolu tribünler önünde G.Saray deplasmanında sahaya çıkmadı. Bu nedenle futbolculara, NEF Stadı’nda seyircili bir şekilde oynanan eski derbiler izletilerek nasıl bir atmosferle karşılaşacakları anlatılıyor.

PEREIRA’DAN UYARILAR

Teknik direktör Pereira öğrencilerine “sakin kalma” uyarıları yaparken Mesut Özil’den daha fazla yararlanmak adına 4-2-3-1 dizilişine göre taktik çalışmaları yaptırıyor.