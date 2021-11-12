Eski Galatasaraylı Engin Baytar'dan derbi açıklaması

12 Kasım 2021 Cuma, 16:22

Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Rizespor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda oynayan ve şu an İzmirspor'da forma giyen Engin Baytar, futbol gündemine dair açıklamalar yaptı.

Radyo Gol'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'na konuşan Engin Baytar, 21 Kasım Pazar 19.00'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine dair, “Fenerbahçe bu şekilde oynarsa Galatasaray çok rahat kazanır” ifadelerini kullandı.

Baytar, "Fenerbahçe çok iyi bir Anadolu takımı gibi oynuyor. Fenerbahçe ilk maçlarda şansa kazandı. Pereira için ‘vardır bir bildiği diyorlardı’ hayır, yoktur bir bildiği!" dedi.

Ayrıca eski Galatasaraylı, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'un şampiyon olmasını istediğini söyledi.



