Fenerbahçe'de Diego Carlos'a tepki!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Diego Carlos, Kayserispor maçının ilk 11'inde yer aldı. Brezilyalı futbolcu, 54. dakikada oyundan çıktığı sırada taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Fenerbahçe'de Diego Carlos'a tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 20:27

Süper Lig'de Kayserispor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, sakatlığını atlatan Brezilyalı savunma oyuncusuna Kayserispor maçında ilk 11'de forma verdi.

OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor karşısında 2-1 geriye düşülmesinin ardından 54. dakikada risk aldı ve Diego Carlos yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.

Diego Carlos, bu dakikada oyundan çıktığı sırada bazı taraftarların tepkisine maruz kaldı.


Etiketler: #Diego Carlos #fenerbahçe #Tepki

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