Spor Toto Süper Lig'de stadyum konserleri bu hafta Madrigal ile başlıyor
'Stadyum Konserleri' çerçevesinde Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun açılış maçı olan İstanbulspor - Trabzonspor müsabakasında Madrigal Grubu sahne alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kez gündeme getirilen ve tribünlere daha fazla sayıda kadınlar, gençler, çocuklar ve ailelerin gelmesi amacıyla hayata geçirilecek olan stadyum konserleri, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftası ile birlikte başlayacak.
Maçların festival ve şölen havasında geçmesini hedefleyen proje kapsamında, ilk olarak İstanbulspor ile Trabzonspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Ağustos Cuma akşamı 21.00'de oynanacak sezonun açılış maçında düzenlenecek konser etkinliğinde Madrigal Grubu sahne alacak.
Rock grubu Madrigal'in konseri saat 20.30'da başlayacak. Grup devre arasında da tribündeki futbolseverlere müzik ziyafeti sunacak. Konserler dizisi, önümüzdeki haftalarda, Türk müziğinin önemli isimleri ile devam edecek.
Video Haberler
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
- Bursa'da korkunç kaza: TIR, otomobile çarptı!
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 53 gündür aranıyor
- 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı
- 'Sahte Meclis kartlı' silah kaçakçısı yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- Şirket içeriden vurgun yedi
- 'En endişe verici ülke Türkiye'
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu