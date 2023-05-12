Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas bekleyişi!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:43

Güncelleme: 12.05.2023 - 09:43

Fenerbahçe'nin sezon başı kiralık gönderdiği Pelkas’la Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City yollarını ayırıyor.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Yunan futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha opsiyonlu sözleşmesi var. Ancak sarı-lacivertliler opsiyonu kullanmazsa Pelkas’ın kontratı haziran sonunda bitiyor.

Armindo Tué Na Bangna (Bruma)

BRUMA GELİŞMESİ

Sarı-lacivertlilerin, PSV’den bonservisini alıp Braga’ya kiraladığı Bruma için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz kulübünün, Bruma’nın bonservisini almak için Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.