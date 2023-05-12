Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas bekleyişi!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship Ligi takımı Hull City'ye kiralanan Dimitris Pelkas'ın geleceği merak konusu oldu.
Fenerbahçe'nin sezon başı kiralık gönderdiği Pelkas’la Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City yollarını ayırıyor.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Yunan futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha opsiyonlu sözleşmesi var. Ancak sarı-lacivertliler opsiyonu kullanmazsa Pelkas’ın kontratı haziran sonunda bitiyor.
Armindo Tué Na Bangna (Bruma)
BRUMA GELİŞMESİ
Sarı-lacivertlilerin, PSV’den bonservisini alıp Braga’ya kiraladığı Bruma için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz kulübünün, Bruma’nın bonservisini almak için Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.
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