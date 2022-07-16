Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Jorge Jesus yönetiminde, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Salonda başlayan çalışma, sahada devam etti. Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King'in de yer aldığı antrenman koşu çalışmaları ile başladı. Ardından gruplar halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Ferdi Kadıoğlu idmanda yer almadı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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