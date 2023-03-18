Fenerbahçe'de Enner Valencia endişesi!

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 15:23

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 15:23

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia son antrenmanda hafif ağrı hissetti ancak yarın oynayacağı tahmin ediliyor. Kesin durumu maç saatinde netleşecek.



