Üzerindeki forma zorla çıkarttırılan Samsunspor taraftarından suç duyurusu

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 12:19

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 12:19

Samsunspor'un 9 Mart tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşma öncesinde Sakaryasporlu bazı taraftarlar, konuk ekibin taraftarı Abdullah Bolat ile yanındaki arkadaşının üzerindeki formaları zorla çıkarttırıp, o anların görüntülerini çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Olayın ardından Abdullah Bolat, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.

Abdullah Bolat, “Maç öncesi Sakarya’da yemek yemek istedik. Bunun içinde caddede kendimize bir yer ararken, bazı Sakaryasporlu taraftarlar yanımıza gelerek üzerimizdeki formaları çıkarmamızı istedi. Biz konuşarak bu süreci sorunsuz atlatmak isterken içlerinden biri de bu anları videoya çekti. Ağır hakaretlerde bulundular. Formamızı zorla çıkarttılar. Sonra biz maçı izlemek için stada girdiğimizde videonun sosyal medyada paylaşıldığını gördük. Bu kendini bilmez birkaç taraftarın olay çıkarma isteğiydi. Sokağa çıkmaya utandığımız bir süreç yaşadık. Samsunsporlu yetkililerle de görüştük. Biz de arkadaşımla beraber o olaya maruz kalan oğluyla da görüşerek suç duyurusunda bulunma kararı aldık. Şu anda adli mercilere başvuru yaptık” ifadelerini kullandı.