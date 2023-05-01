Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın dönüş tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 01.05.2023 - 10:58

Güncelleme: 01.05.2023 - 10:58

Fenerbahçe'ye, Sivasspor karşılaşmasında kaleci Ali Şaşal ile çarpışan ve boyunluk takılarak ambulansla hastaneye Enner Valencia'dan sevindirici haber geldi.

Sporx'in haberine göre, tedbir amaçlı olarak hastanede kalan Ekvadorlu futbolcunun 3 Mayıs'ta kupadaki Sivas karşılaşmasında riske edilmeyeceği, 7 Mayıs'ta ligde oynanacak Giresunspor maçında sahada olabileceği öğrenildi.

Valencia da sosyal medyadan "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.