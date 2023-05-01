Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın dönüş tarihi belli oldu!
Sivasspor karşılaşmasında kaleci Ali Şaşal ile çarpışan ve boyunluk takılarak ambulansla hastaneye Enner Valencia'nın son durumu belli oldu.
Fenerbahçe'ye, Sivasspor karşılaşmasında kaleci Ali Şaşal ile çarpışan ve boyunluk takılarak ambulansla hastaneye Enner Valencia'dan sevindirici haber geldi.
Sporx'in haberine göre, tedbir amaçlı olarak hastanede kalan Ekvadorlu futbolcunun 3 Mayıs'ta kupadaki Sivas karşılaşmasında riske edilmeyeceği, 7 Mayıs'ta ligde oynanacak Giresunspor maçında sahada olabileceği öğrenildi.
Valencia da sosyal medyadan "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.
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