Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın dönüş tarihi belli oldu!

Sivasspor karşılaşmasında kaleci Ali Şaşal ile çarpışan ve boyunluk takılarak ambulansla hastaneye Enner Valencia'nın son durumu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 10:58
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın dönüş tarihi belli oldu!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'ye, Sivasspor karşılaşmasında kaleci Ali Şaşal ile çarpışan ve boyunluk takılarak ambulansla hastaneye Enner Valencia'dan sevindirici haber geldi. 

Sporx'in haberine göre, tedbir amaçlı olarak hastanede kalan Ekvadorlu futbolcunun 3 Mayıs'ta kupadaki Sivas karşılaşmasında riske edilmeyeceği, 7 Mayıs'ta ligde oynanacak Giresunspor maçında sahada olabileceği öğrenildi.

Valencia da sosyal medyadan "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" paylaşımında bulundu. 


fenerbahçe enner valencia Spor Toto Süper Lig

İlgili Haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçında 15 yıl sonra ilki başardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçında 15 yıl sonra ilki başardı
Fenerbahçe'ye Arao'dan kötü haber!

Fenerbahçe'ye Arao'dan kötü haber!
Fenerbahçe'de sakatlanan Enner Valencia, ambulansla oyundan çıktı!

Fenerbahçe'de sakatlanan Enner Valencia, ambulansla oyundan çıktı!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler