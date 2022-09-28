Fenerbahçe'de Filip Novak ile yollar ayrılıyor
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Filip Novak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çekti. Yabancı sınırına takılan sarı-lacivertli kulüp, kadrosundaki bazı isimleri listeden çıkarmak zorunda kaldı. TFF'ye bildirilen listede yer alamayan Filip Novak'ın yeni adresi belli oldu.
BAE'DEN NOVAK'A TALİP
Fenerbahçe'de, ilk yarı için lisansı çıkartılmayan isimlerden biri olan Filip Novak için sürpriz bir teklif geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Çek savunma oyuncusu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.
Habere göre Filip Novak, Al Jazira ile anlaştı. Transferdeki mali detaylara yer verilmezken Fenerbahçe'nin Novak'a transfer için kolaylık sağlayacağı iddia edildi.
Novak transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe'ye, 2020 yazında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer olan Novak, geçen sezon 27 maçta forma giyerken, 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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