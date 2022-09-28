Gençlik ve Spor Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadeledeki payı dörtte bir oranında azalttı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul’da annesinin başını keserek sokağa atan kişinin uyuşturucu bağımlısı çıkması ve Adana’da da uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenen ve önce üç yaşındaki kızını sonra da kendini öldüren kadının haberlerinin ardından gözler uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelenin etkinliğine çevrildi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bağımlılıkla mücadele için harcadığı bütçede geçtiğimiz yıla oranla yüzde 25 kısıntıya gittiğini açıkladı.

CHP’li Emir, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2022’nin ilk yarısına yönelik mali verileri üzerinden değerlendirmede bulunarak “2021’in Ocak-Haziran döneminde bağımlılıkla mücadele için iki milyon TL’ye yakın para harcayan bakanlık, 2022’nin aynı döneminde 1.5 milyon TL harcamış. Uyuşturucu, gençlerimizi her geçen gün biraz daha batağına çekerken bakanlığın mücadele parasından kısması doğru mu?” dedi.

DOSYA SAYISINDA ARTIŞ

Uyuşturucu kullanımına yönelik verilerin bilinçli şekilde gizlendiğini iddia eden ve Cumhuriyet başsavcılıklarındaki uyuşturucu dosyası sayısındaki artışa dikkat çeken Emir, “2022’de bağımlılıkla mücadele bütçesi 3 milyon 993 bin TL’ye çıkarıldı. Bu kâğıt üzerinde sevindirici bir gelişme olarak görünse de iş bu bütçeyi kullanmaya gelince tablo ne yazık ki değişiyor. Bakanlık, 2021’in ilk altı ayına göre 2022’nin ilk altı ayında 400 bin TL daha az para harcamış. Uyuşturucuyla mücadelede kamunun rolünü yadsıyamayız. Devleti yönetenlerin, gençlikle doğrudan muhatap olan icracı bakanlığın ve iktidarın bu işi ciddiye alması gerekiyor. İtibardan tasarruf etmeyenlerin bağımlılıkla mücadele bütçesinden tasarruf etmesi kabul edilemez. TÜİK’in bile yüzde 100’e yakın açıkladığı enflasyonla birlikte düşünüldüğünde 1.5 milyon TL komik bir miktar olarak görünüyor. Gençler için ayrılması gereken bütçelerden kısıntı yapan AKP iktidarı bu paraları saraylara harcamaya devam ediyor. Parayı, uyuşturucuyla mücadele için harcamayıp otomobil mi aldınız?” diye konuştu.

