Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası! Jorge Jesus memnun değil...

29 Aralık 2022 Perşembe, 14:26

Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un performansından memnun olmadığı öğrenilen Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile yolların ayrılması gündeme geldi.

Ezgjan Alioski

ALIOSKI'NİN YERİNE FELIPE JONATAN

Fenerbahçe Alioski'nin olası ayrılığı nedeniyle sol bek transferi için kollarını sıvadı.

Fanatik'te yer alan habere göre bu bölge için gündeme gelen isim Brezilyalı Felipe Jonatan oldu.

Felipe Jonatan

JESUS, SEZON BAŞINDA DA İSTEDİ

Brezilyalı futbolcu sezon başında da Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasındaydı. Ancak Brezilya'da o dönem sezon devam ettiği için Santos, teklifi geri çevirmişti.

Felipe Jonatan için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki futbolcunun mali şartlarını öğrenmek için Santos ile temasa geçeceği öne sürüldü.