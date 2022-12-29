Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası! Jorge Jesus memnun değil...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Makedon futbolcu Ezgjan Alioski'nin performansından memnun olmadığı öğrenildi. Bu nedenle Jesus'un takviye istediği sol bek bölgesi için gündeme giren son isim Felipe Jonatan oldu.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un performansından memnun olmadığı öğrenilen Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile yolların ayrılması gündeme geldi.
Ezgjan Alioski
ALIOSKI'NİN YERİNE FELIPE JONATAN
Fenerbahçe Alioski'nin olası ayrılığı nedeniyle sol bek transferi için kollarını sıvadı.
Fanatik'te yer alan habere göre bu bölge için gündeme gelen isim Brezilyalı Felipe Jonatan oldu.
Felipe Jonatan
JESUS, SEZON BAŞINDA DA İSTEDİ
Brezilyalı futbolcu sezon başında da Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasındaydı. Ancak Brezilya'da o dönem sezon devam ettiği için Santos, teklifi geri çevirmişti.
Felipe Jonatan için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki futbolcunun mali şartlarını öğrenmek için Santos ile temasa geçeceği öne sürüldü.
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