Okan Buruk, Sivasspor maçında kaleyi kime emanet edeceğine karar verdi

29 Aralık 2022 Perşembe, 09:43

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan İstanbulspor mücadelesinde Galatasaray kalesinde devleşen Okan Kocuk, Sivasspor maçında yedek kalacak.

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılarda cezası biten Fernando Muslera eldivenleri devralacak.

Muslera

Teknik direktör Okan Buruk, kaleci Okan Kocuk'un İstanbulspor maçındaki iyi performansına ve 90+3'te yaptığı kritik kurtarışa rağmen, cezası biten Muslera'ya Sivasspor müsabakasında eldivenleri geri verecek.

Okan Kocuk

Sol bekte Van Aanholt'un olması bekleniyor. 3 yerli kuralında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun dışında formayı orta sahada Berkan Kutlu alacak.