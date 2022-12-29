Okan Buruk, Sivasspor maçında kaleyi kime emanet edeceğine karar verdi
İstanbulspor maçında kalesinde devleşen Okan Kocuk, Okan Buruk'un kararıyla Sivasspor maçında eldivenleri Fernando Muslera'ya devredecek.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan İstanbulspor mücadelesinde Galatasaray kalesinde devleşen Okan Kocuk, Sivasspor maçında yedek kalacak.
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılarda cezası biten Fernando Muslera eldivenleri devralacak.
Muslera
Teknik direktör Okan Buruk, kaleci Okan Kocuk'un İstanbulspor maçındaki iyi performansına ve 90+3'te yaptığı kritik kurtarışa rağmen, cezası biten Muslera'ya Sivasspor müsabakasında eldivenleri geri verecek.
Okan Kocuk
Sol bekte Van Aanholt'un olması bekleniyor. 3 yerli kuralında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun dışında formayı orta sahada Berkan Kutlu alacak.
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