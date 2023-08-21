Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz Ünder bir ilki yaşadı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferleri Fred ile Cengiz Ünder, Samsunspor karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

AA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 21:28
Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz Ünder bir ilki yaşadı
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Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred ile Marsilya'dan aldığı milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın ise maç kadrosuna alınmadı.


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