Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz Ünder bir ilki yaşadı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferleri Fred ile Cengiz Ünder, Samsunspor karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred ile Marsilya'dan aldığı milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez 11'de forma giydi.
Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın ise maç kadrosuna alınmadı.
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