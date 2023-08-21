Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'nin rakibi Twente için karar!
Hollanda Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Twente'nin ligdeki maçını erteledi.
Hollanda Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'yi doğrudan etkileyen bir karar aldı.
Federasyon, Avrupa'da eleme maçları oynayacak takımların gelecek hafta ligde oynayacağı müsabakaları erteledi.
TWENTE LİGDE MAÇ YAPMAYACAK
Alınan karara göre, Fenerbahçe'nin rakibi olan Twente, sarı-lacivertlilerle oynayacağı iki müsabaka arasında ligde maç yapmayacak.
Twente ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçı 24 Ağustos'ta Kadıköy'de, ikinci maçı ise 31 Ağustos'ta Hollanda'da oynayacak.
Fenerbahçe ise Twente ile oynayacağı maçların arasında ligde 27 Ağustos'ta Başakşehir'i ağırlayacak.
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