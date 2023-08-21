Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Nicolas Dominguez'den kötü haber

Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:29

Güncelleme: 21.08.2023 - 12:29

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Arjantinli oyuncu Nicolas Dominguez'de yeni bir gelişme yaşandı.

Arjantin basınından TYC Sports'un haberine göre, Nottingham Forest, Nicolas Dominguez'i kadrosuna katmak üzere.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

İngiliz ekibi, oyuncu için Bologna ile 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya yakın.

İtalyan ekibi, Arjantinli oyuncunun sözleşmesini uzatmak istese de futbolcu daha rekabetçi bir ligde oynamak istediğinden dolayı bu teklifi geri çevirdi.

Daha önce oyuncunun adı Galatasaray, Fenerbahçe, Fiorentina ve Milan ile anılmıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bologna, Dominguez'i 2019 yılında Velez Sarsfield'den 8,5 milyon euroya satın aldı.

İtalyan ekibiyle 110 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha 5 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.