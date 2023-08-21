Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Nicolas Dominguez'den kötü haber

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez'in Nottingham Forest'e transfer olmak üzere olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:29
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Nicolas Dominguez'den kötü haber
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Arjantinli oyuncu Nicolas Dominguez'de yeni bir gelişme yaşandı. 

Arjantin basınından TYC Sports'un haberine göre, Nottingham Forest, Nicolas Dominguez'i kadrosuna katmak üzere.

15 MİLYON EURO BONSERVİS 

İngiliz ekibi, oyuncu için Bologna ile 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya yakın.

İtalyan ekibi, Arjantinli oyuncunun sözleşmesini uzatmak istese de futbolcu daha rekabetçi bir ligde oynamak istediğinden dolayı bu teklifi geri çevirdi.

Daha önce oyuncunun adı Galatasaray, Fenerbahçe, Fiorentina ve Milan ile anılmıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bologna, Dominguez'i 2019 yılında Velez Sarsfield'den 8,5 milyon euroya satın aldı.

İtalyan ekibiyle 110 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha 5 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.


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